Scontro tra due auto sulla Olbia-Arzachena: tre feriti e traffico rallentato

Incidente stradale nella tarda mattinata lungo la direttrice che collega Olbia ad Arzachena, dove due veicoli si sono scontrati in modo semi-frontale per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, che ha prestato supporto nelle operazioni di soccorso insieme al personale sanitario del 118.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone, che sono state stabilizzate sul luogo dell’incidente prima di essere trasferite in ambulanza all’Ospedale Giovanni Paolo II per gli accertamenti e le cure necessarie. I Vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari per estrarre in sicurezza gli occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia locale, che ha gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso. La circolazione ha subito rallentamenti e disagi in direzione Arzachena, necessari per consentire l’intervento dei soccorritori e la successiva rimozione dei detriti dalla carreggiata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it