Muravera, blocca un bus ma la Polizia scopre altro: a casa maltrattava la madre

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 24 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia al termine di un intervento avvenuto nella mattinata del 3 marzo lungo la Statale 125 Var, nel territorio di Muravera.

Una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Muravera, impegnata in un normale servizio di vigilanza, è stata fermata dall’autista di un autobus che chiedeva aiuto a causa della condotta molesta di un passeggero. L’uomo stava infatti fumando all’interno del mezzo pubblico e ignorava i richiami del conducente.

Gli agenti hanno fatto scendere il passeggero dal bus e, poiché era privo di documenti, lo hanno accompagnato presso la sua abitazione per identificarlo. Il giovane è stato quindi denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Durante il controllo, tuttavia, il suo comportamento particolarmente agitato e insofferente ha spinto i poliziotti ad approfondire la situazione familiare. Dagli accertamenti sarebbe emersa una grave situazione di violenza domestica nei confronti dell’anziana madre convivente. La donna, secondo quanto ricostruito dagli agenti, non aveva mai denunciato le presunte aggressioni per timore di ritorsioni.

Poco dopo, mentre gli operatori si erano momentaneamente allontanati per ulteriori verifiche, sono stati nuovamente chiamati presso l’abitazione. Una volta entrati, hanno trovato il giovane armato di coltello mentre danneggiava i mobili dell’appartamento. Il 24enne è stato subito bloccato e disarmato e arrestato in flagranza per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Durante la perquisizione sono stati sequestrati un coltello, una balestra e tre dardi.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.

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