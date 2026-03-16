Cagliari, pronte 12 abitazioni sociali destinate a famiglie in difficoltà

Gli appartamenti si trovano infatti nei quartieri di San Benedetto (tra via Verdi e via Tiziano) e Sant'Avendrace (in via Piave)

Il Comune potenzia l’offerta abitativa dedicata al supporto delle fragilità attraverso il progetto “Interventi per l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà e alla discriminazione”. L’iniziativa, sostenuta dai finanziamenti dei fondi PON/POC Metro 2014-2020 e dalle risorse del PNRR, mette a disposizione dodici nuove unità abitative, suddivise in otto bivani e quattro monolocali.

La scelta della localizzazione è strategica per favorire un effettivo ritorno alla vita sociale e urbana: gli appartamenti si trovano infatti nei quartieri di San Benedetto (tra via Verdi e via Tiziano) e Sant’Avendrace (in via Piave). Questi alloggi fungeranno da residenze temporanee per un periodo compreso tra i sei e i dodici mesi, accogliendo nuclei familiari in situazioni di estrema indigenza, famiglie con figli disabili o persone in uscita da percorsi di degenza sanitaria.

L’intervento non si limita alla semplice fornitura di un tetto: ogni ospite sarà affiancato da un team di esperti multidisciplinari impegnati in un piano di accompagnamento personalizzato, volto a costruire le basi per una futura e solida autonomia personale e sociale.

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