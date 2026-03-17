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Brigata Sassari in Libano, Salvini: “Non sono lì per fare guerra, ragioniamo sul rientro”

"Non sono lì per attaccare, per offendere, per uccidere, per fare la guerra, sono lì per difendere", ha aggiunto il vice Premier

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Redazione Cagliaripad
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Crediti foto: Ansa

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha parlato dei militari impegnati nelle missioni di pace in Medio Oriente dove è in corso il conflitto; tra questi anche i “Dimonios” della Brigata Sassari impegnati nella missione Unifil in Libano.

“Giusto pensare al ruolo dei nostri ragazzi, perché sono all’estero, in Libano e non solo, con scopi difensivi. Non sono lì per attaccare, per offendere, per uccidere, per fare la guerra, sono lì per difendere”, dichiara Salvini a Rtl 102.5.

“In questo momento c’è un rischio, ti trovi fra due fuochi. Tu sei lì con le regole di ingaggio per difendere le popolazioni civili e sei in mezzo a due che invece si sparano. E quindi ragionare su come rimanerci, quanto rimanerci e se rimanerci è assolutamente doveroso”.

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