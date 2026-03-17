Cagliari, rimosso cordone pericoloso per arrampicata sulla Sella del Diavolo

Numerose corde e ancoraggi che, a causa del deterioramento e del numero eccessivo, rappresentavano un serio pericolo per la pubblica incolumità

Il Corpo Forestale della Stazione di Cagliari, impegnato nel monitoraggio e nella salvaguardia del territorio costiero, ha individuato una serie di attrezzature da arrampicata in stato precario lungo le pareti rocciose di un noto promontorio locale.

L’operazione ha preso avvio dopo un’accurata ricognizione aerea effettuata tramite drone (APR). Le riprese hanno confermato la presenza di numerose corde e ancoraggi che, a causa del deterioramento e del numero eccessivo, rappresentavano un serio pericolo per la pubblica incolumità.

Per procedere alla bonifica in sicurezza, è stato richiesto l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di Cagliari. Gli specialisti si sono calati sulla parete rimuovendo integralmente il materiale degradato, tra cui cordame logoro, moschettoni ossidati e tasselli instabili. L’intervento ha permesso di eliminare il rischio di incidenti per eventuali scalatori ignari della scarsa tenuta dei dispositivi di fissaggio presenti.

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