Cagliari, scippa un’anziana in Piazza del Carmine: arrestato 28enne

I Carabinieri sono riusciti a bloccare un 28enne algerino che poco prima aveva sottratto la borsetta a un'anziana signora in Piazza del Carmine

Un 28enne di origini algerine, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri a Cagliari con l’accusa di furto con destrezza. L’episodio si è verificato nella centralissima Piazza del Carmine, dove una pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata nei controlli del territorio, ha notato il giovane mentre si dava alla fuga.

Poco prima, secondo quanto ricostruito, l’uomo si era avvicinato a un’anziana riuscendo a sottrarle la borsa per poi tentare di scappare. I militari sono intervenuti immediatamente, inseguendo il sospettato a piedi e riuscendo a bloccarlo dopo un breve tratto.

La borsa è stata recuperata integralmente e restituita sul posto alla vittima, che ha potuto così rientrare in possesso dei propri effetti personali. Dopo l’arresto, il 28enne è stato accompagnato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo disposta dall’Autorità giudiziaria.

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