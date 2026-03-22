Mina “strizza” un capezzolo a Hojlund, l’attaccante: “Non gioca a calcio”

È polemica in Serie A dopo quanto accaduto durante la sfida Cagliari-Napoli, con protagonista il difensore rossoblù Yerry Mina e l’attaccante azzurro Rasmus Hojlund. Un episodio controverso, sfuggito alla direzione arbitrale, che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

L’episodio in campo

Il fatto si è verificato a circa un quarto d’ora dal termine, quando Mina, impegnato nella marcatura ravvicinata su Hojlund, avrebbe compiuto un gesto antisportivo ai danni dell’attaccante danese. Il difensore sembrerebbe aver strizzato un capezzolo al centravanti dei partenopei durante un contatto per prendere posizione. Hojlund ha immediatamente cercato di richiamare l’attenzione dell’arbitro, mostrando i segni dell’accaduto sollevandosi la maglia.

Nonostante le proteste, il direttore di gara ha deciso di non intervenire: nessun cartellino, né ammonizione né espulsione. Mina ha così concluso regolarmente la partita senza sanzioni disciplinari.

Lo sfogo social di Hojlund

A rendere il caso ancora più acceso è stato il commento pubblicato dallo stesso Hojlund sui social, sotto un post dedicato alla partita. L’attaccante non ha nascosto la propria frustrazione, scrivendo: “Questo ragazzo non gioca a calcio. Gli arbitri continuano a lasciare che accada… non è la prima partita di questa stagione”. Parole dure che hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando critiche e discussioni sulle provocazioni di Mina.

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