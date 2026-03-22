Cagliari, cede una grata: 20enne precipita da 5 metri

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Cagliari, dove un giovane di circa 20 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta di circa 5 metri causata dal cedimento improvviso di una grata.

Come anticipato da L’Unione Sarda, l’incidente è avvenuto intorno alle 22 in viale Regina Elena, nella zona del Terrapieno. Il ragazzo, che si trovava in compagnia di alcuni amici nei pressi di un parcheggio, è precipitato nel vuoto quando la struttura metallica su cui si trovava ha improvvisamente ceduto. La grata, utilizzata anche come passaggio pedonale, sarebbe collassata senza preavviso, facendolo cadere nel parcheggio sottostante.

Gli amici presenti hanno immediatamente allertato il 118, intervenuto con un’équipe medica che ha prestato le prime cure sul posto. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Brotzu. Le sue condizioni sono state giudicate gravi. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso verifiche per chiarire le cause del cedimento.

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