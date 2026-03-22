Dramma a Loculi, uomo trovato morto in casa

Drammatica scoperta a Loculi, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione, con numerose ferite da arma da taglio sul corpo. L’allarme è stato lanciato dai familiari, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivato il personale del 118, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Sulla vicenda sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. In un primo momento, le condizioni in cui è stato rinvenuto il corpo avevano fatto ipotizzare anche un possibile omicidio. Dopo le prime verifiche, tuttavia, tale ipotesi è stata esclusa. Gli elementi raccolti dagli inquirenti, infatti, sembrerebbero orientare verso l’ipotesi di ferite mortali autoinferte.

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