Cagliaripad racconta la 370ᵃ Festa di Sant’Efisio

Unità, senso di appartenenza e condivisione. Sono questi i tratti più forti che Sant’Efisio è capace di trasmettere al di là di ogni confine geografico. Anche chi non ha mai assistito prima alla processione, chi vive immerso in culture differenti e lontane, non può rimanere impassibile rispetto alla devozione dei sardi verso il Martire.

Perché è proprio nel cuore pulsante della folla che la festa svela la sua vera anima: tra l’attesa vibrante, i volti sorridenti, gli incontri e l’inconfondibile profumo di Sa Ramadura. Al centro di tutto c’è lui, Sant’Efisio, scortato dalle imponenti traccas agghindate a festa e dall’affetto sincero di un popolo che, soprattutto in questi tempi difficilissimi, non può che aggrapparsi ancora una volta al proprio protettore.

Ed è proprio con l’auspicio che il passaggio di Sant’Efisio scacci via i venti di guerra che diamo vita alla terza edizione del supplemento cartaceo di Cagliaripad. Nato dall’impegno degli editori Massimo Lai e Claudia Erdas, lo speciale di quest’anno si propone come un viaggio nella tradizione e nella condivisione, raccontando un cammino che va dall’1 al 4 maggio e unisce vecchie e nuove generazioni. Attraverso le pagine di questo speciale, i lettori potranno immergersi nella Festa da diverse prospettive. Dalla scoperta di luoghi iconici all’approfondimento su usi, costumi e figure chiave della celebrazione, ogni contenuto è frutto dell’impegno della nostra redazione.

Il nostro lavoro vuole essere un contributo concreto per mantenere viva e autentica la Storia del nostro territorio. Da oggi lo speciale Sant’Efisio, in versione cartacea, è disponibile gratuitamente presso bar, ristoranti, hotel e tanti altri punti strategici del cagliaritano e non solo. Con la speranza di offrire dei contenuti leggeri e coinvolgenti per tutti voi, vi auguriamo una buona lettura e una buona Festa di Sant’Efisio!

Qui sotto trovi il link per leggere il supplemento:

Speciale Festa di Sant’Efisio 2026

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