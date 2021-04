Annunciate le wild card per il Sardegna Open, torneo ATP 250 in programma al Tennis Club di Cagliari dal 4 all’11 aprile. I tre ingressi speciali sono stati assegnati a Lorenzo Musetti, Thomas Fabbiano e Giulio Zeppieri.

Musetti, numero 94 del mondo, ha raggiunto la sua prima semifinale ATP l’anno scorso al Forte Village, diventando il più giovane semifinalista del 2020 nel circuito ATP. Fabbiano, numero 178 del mondo ma con un best ranking di numero 70 nel 2017, ha deciso di donare 1 dollaro per ciascun minuto in campo trascorso al torneo di Miami per sostenere le cure del coach croato Kristijan Schneider, a cui poche settimane fa è stato diagnosticato un cancro all’addome.

Zeppieri, numero 321 del mondo e grande amico di Musetti, avrà l’occasione di giocare di nuovo in Sardegna dove l’anno scorso ha fatto il suo esordio nel circuito ATP. Le tre wild card azzurre impreziosiscono un’entry list con otto giocatori in top-50, guidati dal cileno Christian Garin, numero 20 della classifica, e dal britannico Dan Evans, numero 29. Musetti, Fabbiano e Zeppieri si uniscono ai due italiani già ammessi direttamente al main draw: Lorenzo Sonego, numero 34, e Stefano Travaglia, numero 70.