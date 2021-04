Incidente stradale questa mattina nel quartiere Is Mirionis, altezza via Monte Santo a Cagliari.

Una Opel corsa condotta da una cagliaritana di 64 anni, per cause tutt’ora in fase di accertamento, si è scontrata lateralmente con uno scooter guidato da un 65enne, che sopraggiungeva alla sua sinistra nella stessa direzione di marcia.

A seguito dell’urto, il motociclo si è ribaltato e il conducente è rovinato per terra. Il centauro è stato quindi soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.