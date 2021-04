Cagliari, manifestazione in piazza Garibaldi contro chiusure Covid: “Attività allo stremo”

Si svolgerà giovedì 8 aprile a partire dalle 9 in piazza Garibaldi a Cagliari la manifestazione di baristi, ristoratori, fieristi e di tutte quelle attività chiuse a causa delle restrizioni anti Covid.

L’evento è stato organizzato da alcuni cittadini con a capo Fabio Macciò, e allo stesso tempo è stato creato, proprio per l’occasione, anche un gruppo Facebook dal nome “Manifestazione globale – basta chiusure“.

“Sarà una manifestazione pacifica” dichiara Macciò in un video pubblicato nel gruppo. “C’è gente che ha bisogno, non di far casino ma di mangiare. Ci devono ascoltare tutti, soprattutto i politici”. “Insieme diciamo basta alle chiusure, basta alla rovina delle aziende, basta alla cancellazione dello sport e della cultura”, spiegano i promotori. Non solo bar e ristoranti. Il movimento chiede anche la “liberazione” di palestre, piscine, sale convegni, teatri, cinema. Con un messaggio finale: “Salviamo le nostre aziende, la cultura, lo sport, la musica e l’intrattenimento”.