Con un post su Facebook, il Vice Sindaco di Assemini, Gianluca Mandas lancia un duro attacco al Governatore Solinas.

“Quindi riepilogando, secondo il Presidente Solinas funziona che quando siamo stati in Zona Bianca il merito era della sua Giunta che esportava il famigerato modello Sardegna Covid-free, mentre adesso che diventiamo Zona Rossa la colpa è “degli atteggiamenti irresponsabili” dei cittadini – scrive Mandas – io invece fossi in lei, rifletterei sul fatto che siamo gli ultimi in Italia e in particolare nella fascia over 80 e 70 nella campagna vaccinale”.

“Io rifletterei sui ritardi con la quale vengono trasmesse le casse integrazione all’agenzia dell’entrate da parte della Sardegna, io rifletterei sul ritardo dei contribuiti a fondo perduto per le imprese del bando RiStoro della Regione Sardegna – prosegue Mandas – io rifletterei sulla disorganizzazione della campagna screening Sardi & Sicuri e di come ATS sia in totale affanno nella comunicazione e gestione delle positività emerse”.

“Ecco basterebbe riflettere e, Presidente Solinas, con umiltà e intelligenza, iniziare ad assumersi le proprie responsabilità che emergono sotto gli occhi di tutti, tranne, a quanto pare dei suoi – conclude il Vice Sindaco – lo strano Mondo di Cristian Solinas, dove le colpe sono sempre degli altri e le responsabilità mai di nessuno”.