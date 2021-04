Ancora nessuna ufficialità sui nomi di politici e funzionari collegati all’amministrazione regionale che avrebbero partecipato al pranzo in una struttura ricettiva termale di Sardara violando le norme anti Covid.

“Non ero presente il giorno a Sardara in nessuna circostanza, impegnata peraltro in altre attività istituzionali. Ovviamente certificabile. Che tristezza doversi giustificare pubblicamente, sono due anni ahimè che non vedo le terme”, scrive su Facebook l’assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia. Le indiscrezioni rimbalzate nelle chat la indicavano come una dei partecipanti.