I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Siniscola (Nu) hanno denunciato in per guida in stato di ebbrezza C.G., 74enne di Teti, e L.M., 41enne di Bitti, sorpresi alla guida delle proprie autovetture con un tasso alcolemico superiore al consentito, che ha comportato il ritiro delle rispettive patenti di guida.