I carabinieri di Cagliari – Sant’Avendrace hanno notificato la sospensione della misura degli arresti domiciliari ad un 60enne di Settimo San Pietro, domiciliato a Elmas presso la comunità “L’Aquilone”.

L’uomo è stato portato nel carcere di Uta, dove dovrà espiare la pena di un anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Le vittime dei comportamenti molesti dell’uomo erano stati gli anziani genitori e una sorella.

I carabinieri di Sinnai e l’autorità giudiziaria avevano previsto il percorso cautelare, dall’allontanamento dalla casa familiare al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle vittime, agli arresti domiciliari, in modo da tutelare le parti lese. Non avendo avuto l’efficacia sperata l’’Autorità giudiziaria ha revocato i domiciliari e disposto la detenzione in carcere.