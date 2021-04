“La verifica dei dati covid trasmessi dalla Regione Sardegna al ministero della Salute, e’ responsabilità della politica, non ci vuole un’indagine per capire che quei numeri non corrispondano al vero. Quanti dei colleghi presenti oggi sono disposti a giurare sul proprio onore, riguardo al fatto che in Sardegna ci siano 208 posti di terapia intensiva? Tutti noi sappiamo che non ci sono, e dichiararlo ad Agenas e al ministero e’ un fatto grave che incide sulla vita di tutti”, queste le parole di Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, durante la discussione in aula sul Dl della giunta per la riorganizzazione della presidenza e degli assessorati.

“Credo che il Consiglio debba discutere di questi temi, non di leggi che servono solo agli amici degli amici”, conclude Agus. A riportare la notizia è l’agenzia Dire che in serata ha pubblicato la notizia.