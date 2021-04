Singolare nuova strategia on line sui finanziamenti, tassi bassi a patto che si versi prima l’interesse Singolare truffa on line, escogitata forse per sopperire all’inflazione delle vendite sul web di oggetti mai spediti agli acquirenti.

Un 21enne giardiniere di Castiadas (Su), cercando un finanziamento a tasso favorevole per ristrutturare casa, ha trovato l’offerta di una finanziaria che gli avrebbe praticato un tasso d’interesse speciale estremamente vantaggioso, il migliore che si potesse reperire sul mercato.

Il ragazzo ha quindi chiamato l’inserzionista ed ha iniziato ad interloquire con una sedicente “Angelica”, agente del fantomatico “Servizio Gruppo Prestiti Online” ed apprendeva che il meccanismo sarebbe stato quello di pagare prima gli interessi e poi restituire il capitale. In genere è sempre così, l’unica variante proposta è stata quella di dover pagare gli interessi prima dell’erogazione del finanziamento, che sarebbe poi giunto nell’arco dei due o tre giorni successivi al pagamento degli interessi.

Il ragazzo ha quindi inviato 6 ricariche ad una carta prepagata Postepay per un importo complessivo di 3.310,27 euro al fine di poter conseguire il prestito. Inutile dire che il finanziamento non è poi mai arrivano e che al truffato, come a tutti gli altri, non è rimasto che il conto corrente ben più leggero.

A questo punto si è recato dai Carabinieri dove ha formalizzato la denuncia. Andando a seguire il flusso del denaro i militari di Castiadas sono riusciti a ricostruire l’illecito su un conto corrente che fa capo ad un 23enne bolognese di origine marocchina ma nato in Italia. E’ stato denunciato dai carabinieri per truffa aggravata, ma dei soldi non c’è più traccia.