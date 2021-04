I carabinieri di Monserrato (Ca) hanno denunciato per violenza privata un 50enne di Quartu Sant’Elena, tecnico di laboratorio che, al termine di un alterco per futili motivi di banale convivenza in una abitazione di Monserrato che condivide con altri uomini, al culmine di una vivace polemica ha rinchiuso a chiave nella sua stanza e minacciato di gravi ripercussioni, un coinquilino di nove anni più giovane di lui, che è stato successivamente liberato da un altro coinquilino della stessa abitazione.

I motivi sarebbero riconducibili ad un alterco dovuto alla convivenza non proprio idilliaca in una abitazione di studenti e lavoratori.