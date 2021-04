Tornano in piazza i professionisti del settore matrimoni ed eventi privati che lunedì 26 aprile manifesteranno davanti al Consiglio regionale della Sardegna contro la mancata di indicazione di una data per la ripartenza per le attività del comparto.

L’iniziativa sarà organizzata in contemporanea con altre 11 capoluoghi di Regione e tornano in piazza dopo diverse settimane.