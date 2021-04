La direzione del Partito Democratico della Sardegna, riunitasi in modalità videoconferenza, ha dato via libera alla costituzione del nuovo coordinamento politico proposto dal Segretario regionale Emanuele Cani. La decisione del Partito di procedere con la costituzione del coordinamento unitario nasce “dall’esigenza di intensificare l’attività politica in un momento molto grave“.

“La pandemia – si legge nel comunicato del Partito Democratico della Sardegna – ha creato nella nostra regione una situazione di emergenza che interessa sia l’ambito sanitario, sia quello economico e sociale. Si tratterà di un lavoro importante che viene reso ancor più necessario dall’immobilismo che si continua a registrare nell’attività della Giunta Regionale. Un esecutivo che, come abbiamo più volte denunciato e rimarcato, non è mai al passo con le esigenze e le richieste di soluzione dei problemi“.

Di seguito la composizione del coordinamento e l’attribuzione delle deleghe operative ai singoli componenti.