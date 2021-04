Maxi operazione antiterrorismo della polizia italiana che in collaborazione con l’antiterrorismo francese hanno individuato e catturato 7 ex terroristi italiani che risiedevano i Francia.

I terroristi rossi arrestati sono Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi, tutti delle Brigate Rosse; Giorgio Pietrostefani di Lotta Continua e di Narciso Manenti dei Nuclei Armati contro il Potere territoriale.

In fuga sono Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura gli ex br in fuga dopo l’operazione della polizia francese scattata questa mattina.