Gli Agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Sassari, hanno arrestato Z.K., 44enne nomade di cittadinanza serba, attualmente dimorante a Sassari, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso dai giudici della Sezione Distaccata della Corte d’Appello di Sassari ed è stato disposto per dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo pendente a suo carico, richiesto dall’autorità giudiziaria del Belgio.

Il 44enne è stato tratto in arresto dopo aver interamente espiato un’altra pena definitiva, inflittagli dal Tribunale di Tempio Pausania, che stava scontando ai domiciliari a Sassari per delitti contro il patrimonio commessi in provincia.

Il mandato di arresto europeo era stato richiesto dall’autorità belga poiché l’uomo era stato condannato a pena definitiva da un Tribunale belga, quale partecipe di una organizzazione criminale dedita alle rapine a mano armata e ai furti aggravati ai danni di abitazioni private commesse nel 2013 nelle città di Beerse, Lille e Turnhout, cittadine delle Fiandre, vicino ad Anversa. Lo straniero ha numerosissimi precedenti penali e di polizia per diversi delitti commessi in Italia dove, peraltro aveva in passato più volte tentato di nascondere la sua reale identità esibendo false generalità alle forze di polizia.

L’arrestato è stato temporaneamente portato nel carcere di Sassari-Bancali. Nei prossimi giorni verrà trasferito in un altro carcere della penisola ove, sempre a breve sarà consegnato alle autorità di polizia del Belgio che giungeranno in Italia per ricevere il detenuto e trasferirlo in un carcere di quel Paese.