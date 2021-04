Tentato omicidio a Sassari. Questo pomeriggio intorno alle 17 un uomo ha ferito alla gola la moglie con una taglierina, poi ha tentato di tagliarsi le vene dei polsi. E’ successo in un appartamento al secondo piano di un condominio di via Asproni, in città, al culmine di una lite tra i due, noti professionisti, alla quale era presente la loro figlia minorenne.

La pronta reazione della ragazza ha permesso l’arrivo immediato dei soccorsi e dei Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sassari. L’uomo ha inferto un fendente colpendo la moglie al collo, per fortuna senza ledere parti vitali. La donna è stata subito soccorsa da un medico che ha lo studio nello stesso condominio, accorso dopo aver sentito le urla disperate, in attesa dell’arrivo dei colleghi del 118, che hanno poi trasportato la donna al pronto soccorso dell’Ospedale di Sassari.

L’uomo, dopo aver colpito la moglie, ha poi messo in atto alcuni gesti di autolesionismo, senza gravi conseguenze. E’ stato immediatamente messo in sicurezza dai Carabinieri che lo hanno portato in caserma dopo averlo fatto medicare sul posto dai medici del 118.