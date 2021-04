Il sindaco Paolo Truzzu ha disposto, con un’ordinanza, l’interruzione in alcune strade e piazze del transito pedonale e veicolare per il 1 maggio 2021, dalle ore 9 alle ore 11, in occasione della festa di Sant’Efisio.

Le zone interessate dal provvedimento:

via S. Efisio;

via Azuni;

via Fara;

piazza Santa Restituta;

piazza Yenne;

Corso Vittorio Emanuele II nella parte compresa tra il largo Carlo Felice e via Sassari;

Largo Carlo Felice;

via Roma nella parte prospiciente la Piazza Matteotti.

Il blocco della circolazione riguarderà anche le altre strade interessate dal passaggio del simulacro, nelle quali il divieto sarà disposto “all’occorrenza”, fatta esclusione dei veicoli e delle persone autorizzate o che devono muoversi all’interno dell’area per ragioni di salute, lavoro e/o altri spostamenti autorizzati dall’autorità.

Sarà inoltre sempre consentito l’accesso dei residenti alle proprie abitazioni private.