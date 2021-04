Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, dopo lo spavento di ieri, fa il quadro sulla situazione odierna del quadro epidemiologico ad Olbia: «Come avevamo intuito, abbiamo avuto la conferma che l’impennata di nuovi casi di ieri è dovuta all’inserimento nel database di tamponi effettuati nelle settimane passate – afferma Nizzi – .Oggi sono 682 le persone positive al virus in città, contro le 716 di ieri. Dobbiamo osservare ciò che accadrà nei prossimi giorni per avere un quadro verosimile sull’andamento dei contagi, ed è ancora presto per tranquillizzarsi, ma certamente, oggi, siamo lontani dall’incremento comunicato ieri. Continueremo ad aggiornare costantemente i nostri concittadini».

Ieri Nizzi, leggendo i dati dell’improvvisa impennata di contagi, aveva accusato l’Ats di aver sottostimato i dati, ed ha conferito l’incarico alla Polizia locale di costituire una task-force per la ricognizione quotidiana e puntuale della situazione dei contagi in città.