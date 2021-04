I militari della Guardia Costiera di Cagliari hanno trovato stamani nella zona di “Canne e Sisa”, nel mare prospiciente il territorio comunale di Maracalagonis (Ca), una rete di tipo “tramaglio” lunga oltre 600 metri posizionata a circa 100 metri dalla costa e ad un fondale di circa 15 metri di profondità.

Date le dimensioni della rete, le operazioni di recupero sono proseguite per tutta la mattinata e si sono concluse con lo sbarco al porticciolo di Marina di Capitana ed il contestuale affidamento ad una Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti, messa a disposizione dal Comune di Maracalagonis. Sono in corso le indagini per risalire al proprietario della rete.