Rapina ad un tabacchino a Guspini (Su). Intorno alle 20 due persone col volto travisato hanno fatto irruzione nella tabaccheria tra la via Carbonia e la Via Cagliari e dopo aver minacciato la titolare con una pistola (probabilmente finta), si sono impossessati dell’incasso della serata, circa 1000 euro, dopodiché si sono dileguati per le vie adiacenti.

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro intervenuti sul posto, hanno avviato immediatamente le ricerche dei due malviventi in tutta la zona. Sono in corso le indagini dei Carabinieri che stanno visionando i filmati dell’impianto di videosorveglianza.