Nella seduta di Consiglio della Municipalità di Pirri del 4 maggio, la maggioranza composta dai gruppi Partito Democratico, Campo Progressista Sardegna, Siamo Cagliari e Sinistra per Cagliari si sono astenuti dal votare la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 80 del 21.04.2021 ‘Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2022-2023 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2022-2023’, in quanto “non rispondente a quanto da anni richiesto dalla popolazione e dalla Municipalità”.

“Pur prendendo atto delle difficoltà conseguenti all’emergenza sanitaria legata al Covid-19, i consiglieri di maggioranza hanno evidenziato nei loro interventi l’insufficienza delle azioni avviate per quanto riguarda il territorio della Municipalità e come non emerga un’idea di sviluppo e una visione armonica per Pirri e il resto della città”, si legge nella nota stampa della coalizione di maggioranza della Municipalità di Pirri.

“Il parere ‘favorevole con riserva’ espresso l’anno scorso, infatti, voleva rappresentare un segnale di disponibilità a condividere le azioni della giunta comunale ed era condizionato ad una costante azione di monitoraggio e vigilanza sugli interventi che sarebbero stati attuati. Interventi importanti e fortemente attesi dalla cittadinanza come i lavori per la mitigazione del dissesto idrogeologico, quelli dell’ampliamento del Cimitero di Pirri, quelli di riqualificazione del Mercato Civico di Is Bingias, o il prolungamento di via Pirandello su via Stamira, lavori che in questo anno appena trascorso non sono stati neanche avviati nonostante siano da anni approvati e finanziati già dalla giunta Zedda. Ma purtroppo così non è stato. Pirri ancora una volta è stata trascurata ed i suoi problemi sono stati posti in secondo piano”, proseguono gli scriventi.

“Al parere sul bilancio è stato, inoltre, allegato un ordine del giorno votato a maggioranza, in cui si chiede che venga istituito il Centro di Costo per l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 34 del Regolamento della Municipalità; che vengano avviati entro questo anno gli interventi contro il dissesto idrogeologico, quelli relativi all’ampliamento del cimitero, l’apertura di via Verga e i lavori di manutenzione sugli stabili della Municipalità e quelli della sede del locale Comando della Polizia Municipale; venga potenziato l’organico del personale impegnato in Municipalità per dare adeguati servizi alla cittadinanza esigenza ancora più sentita durante la pandemia per rispondere alla necessità di erogare servizi di prossimità e, infine, la realizzazione di Officine comunali, progetti sperimentali di rigenerazione urbana in alcuni quartieri della Municipalità caratteristici dal punto di vista della morfologia urbana e sociale da individuarsi con il coinvolgimento della comunità a partire dal quartiere di Santa Teresa e del centro storico”, conclude il comunicato.