“In Consiglio regionale prosegue la discussione sulla legge del poltronificio, in particolare sull’articolo che prevede l’introduzione di tre direttori di dipartimento, figure e ruoli che non esistevano nel passato. Quante persone e quanto ci costerà? Solo per i 3 direttori di dipartimento, i costi in più all’anno saranno di 733.000 euro”. Lo scrive l’ex sindaco di Cagliari e ora consigliere regionale in forza Progressisti, Massimo Zedda, intervenendo sul discusso disegno di legge 107.

“Giusto per fare un esempio” prosegue “equivalgono a 100 ristori a favore di 100 piccole imprese. A questi si aggiungono ulteriori dotazioni d’organico (personale) più un ufficio di supporto. Non sappiamo quanto sarà l’ulteriore dotazione d’organico perché la legge rimanda la possibilità di definirlo con decreto del Presidente della Regione”, ma “sappiamo che cosa sia l’ufficio di supporto: si tratta dello stesso ufficio pensato per il Presidente e si compone per ogni dipartimento di tre addetti al protocollo e archivio, due persone al centralino, quattro uscieri o commessi e un autista”.

Se quindi dentro il palazzo si va “verso le poltrone“, conclude il consigliere regionale, “fuori” ci sono “le categorie in crisi, le famiglie in difficoltà, le attività economiche chiuse, le persone fragili e con gravi patologie in attesa del vaccino, gli ospedali in difficoltà per l’assenza di personale e le liste d’attesa infinite per controlli e prestazioni sanitarie”.