I Carabinieri di Orotelli (Nu) insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Nuoro, hanno eseguito un’ispezione per la verifica della corretta applicazione del protocollo di sicurezza Covid-19 sui luoghi di lavoro ed hanno denunciato una donna del paese, rappresentante legale di una società agricola che si occupa di allevamento di bovini, suini e ovini, poiché responsabile delle violazioni.

I militari hanno trasmesso la segnalazione alla Prefettura di Nuoro per provvedimenti di competenza ed hanno elevato una sanzione amministrativa da 400 euro. Sono state elevate anche altre sanzioni amministrative per complessivi euro 7.200 euro per avere impiegato 2 lavoratori “in nero” ed effettuati recuperi contributivi per 1.000 euro.