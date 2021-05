In occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia che ricorre mercoledì 12 maggio, l’Aisf ‘Associazione italiana Sindrome Fibromialgica OVD’, promuove su tutto il territorio nazionale l’iniziativa “Illuminiamo la Fibromialgia”.

L’evento, che consisterà nell’illuminare di viola piazze, edifici e monumenti in tutta Italia, si pone l’obbiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che in Italia colpisce oltre tre milioni di cittadini.

La Sardegna si stringe attorno alle persone affette da fibromialgia. Sono infatti numerose le comunità locali che hanno deciso di aderire all’iniziativa, tra le quali anche il Comune di Cagliari. Per espressa volontà del sindaco Paolo Truzzu, il Bastione di Saint Remy si tingerà di viola. L’Associazione annuncia inoltre la nascita di una sezione Locale Aisf Odv a Isili, che servirà principalmente il territorio sarcidanese. Il sindaco Luca Pilia ha confermato l’illuminazione di un monumento del paese il 12 maggio e sosterrà l’iniziativa dei fiocchi viola come simbolo della fibromialgia.