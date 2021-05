La Live Nation ha annunciato l’unica data in Italia dei Korn, prevista il 7 giugno 2022 all’Ippodromo SNAI di San Siro nell’ambito del Milano Summer Festival.

La band protagonista della scena metal internazionale, famosa per aver rivoluzionato il panorama musicale nel 1994 con l’introduzione di un nuovo genere, il nu metal, tornerà finalmente in Italia dopo essersi esibita l’ultima volta nel 2017.

I biglietti per il concerto saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation dalle ore 11 di mercoledì 26 maggio su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti partirà dalle ore 12 di giovedì 27 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.