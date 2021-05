Musica, i Megadeth allontanano David Ellefson

I Megadeth, la popolare band thrash metal americana, ha annunciato lunedì che si è separata dal bassista David Ellefson dopo essere stato accusato di aver adescato una ragazza minorenne tramite video e messaggi online.

Ecco il comunicato del leader della band Dave Mustaine:

“Informiamo i fan che David Ellefson non suona più con la band ed è ufficialmente fuori dal gruppo. Non è stata una decisione presa alla leggera.

Sebbene non conosciamo ogni dettaglio di quanto successo, essendo il rapporto già teso, ciò che è stato rivelato è sufficiente per rendere impossibile lavorare assieme.

Contiamo di rivedere i nostri fan in tour questa estate e non vediamo l’ora di condividere la nostra nuova musica con tutto il mondo. E’ quasi completa.

Dave Mustaine

MEGADETH

24 maggio 2021″