La Figc Sardegna ha comunicato stamani le decisioni del Giudice sportivo relative alle gare del torneo di Eccellenza disputate il 2 giugno scorso. Squalificato per due turni l’allenatore della Nuorese, Marco Sanna, per un turno Antonio Sechi (Bosa), Calo Piga dell’Atletico Uri, Manuel Uliana del Guspini, espulsi durante la gara, e Lorenzo Loru (Atletico Uri) per recidività in ammonizione.

Diffidati Carlo Piga (Atletico Uri), Davide Soru (Bosa), Sandro Scioni (Castiadas Calcio), Giulio Pinna (Nuorese Calcio 1930), Riccardo Fancellu (Polisportiva Ossese), Giuseppe Valenti (Polisportiva Ossese).

C’era attesa per la decisione del Giudice in merito all’episodio relativo ala partita Bosa-Porto Rotondo, finita 3-1 per i padroni di casa che ha visto protagonisti Antonio Sechi, 21enne portiere del Bosa e l’attaccante ospite Manuel Romanelli che si sono scontrati in un’azione di gioco. Al portiere bosano, che ha assicurato di non aver agito con l’intenzione di far male ed ha chiarito l’episodio anche con il 19enne del Porto Rotondo, è stata infitta una giornata di squalifica.