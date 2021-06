Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha inviato stamani una lettera indirizzata al coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda, e al segretario regionale di Udc Giorgio Oppi in merito alle prossime elezioni comunali della città.

“Lo slittamento delle elezioni comunali al prossimo autunno ha dato a noi tutti più tempo per riflettere sulle dinamiche che ci porteranno al voto – scrive Nizzi -. Siamo sempre più convinti che sia di vitale importanza che il centrodestra, autonomista e sardista, si presenti unito alle consultazioni per affrontare la sfida elettorale in modo coeso e con un programma condiviso che prosegua nella direzione dello sviluppo socio-economico del territorio, all’innovazione e alla crescita della città”.

“Con la presente siamo ancora una volta a chiedere a Fratelli d’Italia ed a UDC di dare la loro disponibilità ad un sereno confronto, nell’auspicio di poter annoverare questi due storici partiti nella coalizione di centrodestra, sardista e autonomista” conclude Nizzi.