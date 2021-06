“La soluzione per il pontile di Cala Luna si troverà solo con la collaborazione di tutti”. Lo dichiara la consigliera regionale Elena Fancello (Psd’az) che questa mattina ha effettuato un sopralluogo a Cala Luna per verificare le condizioni della struttura, con la sindaca di Dorgali Itria Fancello, il vicesindaco di Baunei Ivan Puddu, il direttore marittimo della Sardegna settentrionale Giovanni Canu, il comandante Paolo Bianca e il maresciallo Pasquale Grimaldi, insieme ad alcuni operatori turistici.

“È stata l’occasione per un confronto sulla situazione e sulla necessità di risolverla al più presto, per permettere a tutti gli operatori del trasporto marittimo di iniziare a lavorare – afferma Fancello – di concerto con i rappresentanti della Capitaneria, è stato preso l’impegno, da parte di tutti, di costituire rapidamente un nuovo tavolo amministrativo istituzionale per dare le risposte necessarie e mettere in sicurezza la struttura.”