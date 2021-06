“La bocciatura del nuovo contratto di Forestas da parte della Corte dei Conti è una voragine che si apre davanti alla campagna antincendio all’inizio della stagione estiva e che inghiotte le sicurezze che i componenti della Giunta regionale, con tanto di brindisi, avevano raccontato ai 5000 lavoratori interessati”, è quanto scrivono in una nota stampa i consiglieri in quota Progressisti nel Consiglio regionale della Sardegna.

“Chiediamo la convocazione urgente della I e della IV Commissione, alla presenza degli assessori competenti, per trovare una soluzione immediata a un problema che potrebbe avere ripercussioni pesantissime tanto per il controllo dei territori dell’Isola quanto per la campagna antincendio”, avvisano i consiglieri.