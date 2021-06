I Carabinieri di Iglesias, a seguito degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una 32enne filippina residente a Iglesias, hanno denunciato alla Procura di Cagliari per inosservanza di un ordine dell’autorità l’ex marito della donna, 59enne, di fatto senza fissa dimora, gravato da precedenti, poiché in una circostanza non ha ottemperato al divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, disposto dal Tribunale di Cagliari con provvedimento del 19 aprile scorso.

A questo punto la posizione dell’uomo si aggrava e potrebbe essere disposta nei suoi confronti una misura cautelare personale ben più restrittiva secondo quanto previsto dalla recente norma del ‘Codice Rosso’.