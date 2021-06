“Il Movimento 5 stelle è una forza politica che vuole parlare ai lavoratori, alle imprese, ai cittadini, interagendo ogni giorno con chi si impegna a supporto delle filiere e dello sviluppo complessivo del sistema Paese”.

Lo affermano in una nota congiunta il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli e la vice ministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde, in Sardegna per un sopralluogo all’azienda 3A di Arborea, in provincia di Oristano, leader nel settore lattiero-caseario.

“Abbiamo scelto di organizzare questa visita – spiegano – perché volevamo incontrare e confrontarci con gli agricoltori, gli allevatori, i produttori sardi, con chi ogni giorno si impegnano nello sviluppo agricolo e industriale della Sardegna”. In particolare, “la 3A di Arborea è riuscita a svilupparsi nel tempo mantenendo intatta la qualità dei suoi prodotti, e grazie alla tecnologia avanzata e all’enorme capacità produttiva possiamo definirla un’avanguardia a tutti gli effetti, sia a livello nazionale che europeo”.