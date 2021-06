Vasto incendio alle porte di Ussana, in campo i mezzi dei VVff e Corpo Forestale

Un vasto incendio di vegetazione e macchia mediterranea sui è sviluppato alle porte di Ussana in un’area rurale dei pressi della statale 128 e la statale 466 nelle vicinanze della chiesetta Sant’Antonio da Padova.

Sul posto stanno operando due squadre di pronto intervento con tre automezzi e sette operatori in ausilio anche un’autobotte dei Vigili del Fuoco, le fiamme hanno lambito una villa e danneggiato dei frutteti e ulivi raggiungendo un ripostiglio esterno adibito a locale barbecue.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Corpo Forestale Regionale e Volontari di Monastir.

Un’altro incendio di vegetazione, precedentemente si è sviluppato in via Della Libertà sempre in territorio del comune di Ussana dove la squadra di pronto intervento “2A” della sede centrale del Comando ha operato per spegnere il rogo evitando la propagazione delle fiamme ad un’abitazione adiacente, coadiuvata da una squadra di Volontari.

Presente sul posto una pattuglia della Polizia Locale di Ussana che ha collaborato attivamente regolando la viabilità locale.