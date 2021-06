Schianto tra due auto nel Sassarese.

Una Ford Focus e un’Alfa Romeo Giulietta, entrambe condotte da due giovani ragazzi, si sono scontrate violentemente intorno alla mezzanotte di oggi lungo la strada statale 726 al bivio per Monti, in direzione Sassari.

La dinamica: la Ford Focus, a causa di un problema al motore, si è fermata sulla carreggiata. In quel momento, nella stessa direzione, sopraggiungeva l’Alfa Romeo che non è riuscita ad evitare il veicolo in avaria. L’impatto è stato violento ma entrambi i conducenti sono rimasti illesi e non hanno riportato ferite.

Sul posto è stata inviata la squadra di Olbia che ha messo in sicurezza lo scenario. Presenti anche i Carabinieri, per quanto di loro competenza.