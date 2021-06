Arrivi in Sardegna, Manca (M5s): “Mancano totalmente i controlli”

“Il presidente della Regione Sardegna non impara dai propri errori”. Così, la consigliera regionale in quota Movimento 5 stelle, Desirè Manca in un video postato sui social.

La consigliera lamenta come in Sardegna “manchino totalmente i controlli” agli arrivi nei porti e negli aeroporti. “Abbiamo quindi presentato alla Giunta a firma sardo-leghista un’interrogazione per chiedere se davvero non abbiano imparato niente dal passato”.

Manca aggiunge quanto sia preoccupante che la Sardegna si trovi al secondo posto in Italia per la diffusione della variante Delta, ossia quella indiana. “Chiediamo che la nostra Isola non diventi nuovamente il maggiore focolaio d’Italia. I controlli ci devono essere, così come devono continuare i tamponi e la vaccinazione”.

“Al posto di aumentare le poltrone” conclude Desirè Manca, “ripristini subito i controlli nei porti e negli aeroporti”.

