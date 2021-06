I capigruppo del Consiglio regionale hanno incontrato una delegazione di sindacalisti dell’Agenzia Forestas che questa mattina hanno manifestato davanti al palazzo di via Roma per sollecitare soluzioni alla loro vertenza, riaperta dopo i rilievi della Corte dei Conti sul nuovo contratto.

“Chiediamo alla politica un intervento urgente – hanno detto i rappresentanti dei lavoratori – perché fra pochi giorni rischiamo di essere senza contratto in piena campagna antincendi, dopo che è stato sostanzialmente azzerato con motivazioni per noi non condivisibili e legate alla rappresentatività delle sigle sindacali che lo hanno sottoscritto”.

“Non è solo un problema sindacale – è stato poi sottolineato – ma di emergenza per tutta la Sardegna dove, fra poco, 3000 uomini altamente specializzati e da sempre impegnati nella campagna antincendi non hanno alcuna certezza di poter lavorare. Per questo – hanno concluso – sollecitiamo il Consiglio e la Giunta ad individuare gli strumenti più adatti a superare in tempi brevissimi questa crisi improvvisa, anche avviando interlocuzioni con la Corte dei Conti”.

“Ci troviamo in una situazione davvero particolare – ha commentato il presidente del Consiglio Michele Pais – che investe non solo i rapporti fra amministrazioni ma anche quelli fra poteri autonomi ed indipendenti. Detto questo – ha proseguito, è auspicabile il rafforzamento del principio di leale collaborazione, con lo scopo di raggiungere obiettivi comuni”.

