Dal 1 luglio a fine settembre inizia la raccolta firme per abolire la caccia, si può firmare recandosi all’Ufficio Elettorale del proprio Comune o presso i banchetti nelle piazze di centinaia di città in tutto il Paese.

La Conferenza Stampa per la presentazione e promozione del Referendum 2021 SÌ ABOLIAMO LA CACCIA si terrà venerdì 02 luglio 2021 ore 10.00 presso la Sala Piccola della Protomoteca in Campidoglio.

Saranno presenti: la Sindaca Raggi e alcuni parlamentari che sostengono l’iniziativa, alcuno personaggi del mondo dello spettacolo che promuovono il referendum, rappresentanti delle associazioni animaliste e ambientaliste.

“La caccia è un’attività violenta, cruenta, sanguinaria; provoca ingenti danni ambientali per i milioni di pallini di piombo e cartucce che vengono abbandonate sul terreno dai cacciatori ed inquinano campagne e falde acquifere; è responsabile di uno sperpero di decine di milioni di euro di denaro pubblico per il ripopolamento degli animali selvatici; alla fine della stagione di caccia, nel mese di febbraio si verifica un ingente abbandono di cani utilizzati dai cacciatori, come registrato dalle Regioni; le stesse federazioni sportive di tiro (al volo, carabina, pistola, arco, balestra) rifiutano la presenza e la partecipazione di cacciatori o anche di persone che abbiano ucciso un solo animale; inoltre ritengo non sia affatto educativo per i minori che crescono in famiglie dove sono presenti i cacciatori, che tentano di travisare il significato della caccia come una passione per a natura e gli animali, senza considerare la pericolosa abitudine alla violenza che potrebbe provocare problemi e danni ai minori che sin da piccoli sono amanti degli animali”, affermano i promotori del Referendum.

