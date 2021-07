Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Roberto Fico si sono incontrati ieri sera, durante una cena a Marina di Bibbona, per discutere di un’eventuale mediazione all’interno del Movimento 5 stelle. Prima della riunione ufficiosa il fondatore del M5s aveva pubblicato un post su Facebook in cui comunicava la sospensione della votazione del direttivo e l’attribuzione dell’incarico a un comitato di sette politici, inclusi gli stessi Di Maio e Fico, di una mediazione su statuto, carta dei valori, codice etico.

Non si sono fatte attendere le considerazione dell’ex premier Giuseppe Conte, che si è detto felice di questo tentativo per rilanciare il Movimento, ma per lui restano fermi alcuni principi fondamentali. Conte, che era stato preventivamente informato della decisione, ha dichiarato che “lui stesso ha sempre lavorato per trovare una sintesi e per evitare spaccature e scissioni”.

