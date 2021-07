L’incendio sviluppatosi ad Abbasanta (Or) è ripartito, in località Tanca Regia.

E’ attualmente in corso l’intervento del personale e tre elicotteri del Corpo forestale, di cui un Super Puma, provenienti dalle basi di Fenosu e Sorgono, più due Canadair.

L’area colpita dal fuoco è vasta, anche per via del forte vento da Nord-Ovest e delle alte temperature, che sta mettendo in difficoltà gli operatori presenti sul posto per domare le fiamme.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it