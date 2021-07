Il festival Street Books, organizzato quest’anno dal Circolo dei Lettori Miele Amaro come un originale party letterario, prosegue venerdì 16 luglio a Dolianova con la seconda serata dedicata alla cultura, al divertimento e anche alla buona musica. Ad aprire a Villa de Villa la serie degli incontri sarà Luca Bottura con il suo ultimo libro “Manifesto del partito impopolare” (Einaudi). Un saggio da non perdere per gli appassionati di politica e per chi cerca di dare un senso a questo complicato universo. Perché Bottura col suo stile irriverente e senza peli sulla lingua, ci descrive la situazione politica con la sua satira tagliente, passa al vaglio la nostra intera classe dirigente, con disincanto e ironia.

La festa comincerà alle 20. Ad animare la serata sarà il cast fisso di Street Books Party 2021: insieme ad Ambra Pintore e Gerardo Ferrara, padroni di casa, ci saranno Enrico Pitzianti, autore di Wired e inviato speciale al Party, e Carla Fiorentino, voce di Forty, il podcast che rivela i superpoteri dei quarantenni e che ha ispirato e alimentato l’omonima pubblicazione edita da Fandango.

Gli ospiti potranno accedere gratuitamente all’area party (previa prenotazione sul sito del festival e fino al raggiungimento del numero massimo di spettatori previsto in ottemperanza ai protocolli di sicurezza e anticovid) e saranno accolti negli spazi interni ed esterni di una Villa de Villa appositamente allestita per la festa: punto ristoro, area relax, area spettacoli, area mostra, consolle e bookshop.

Dopo l’incontro con Bottura, la serata proseguirà con Enrico Pitzianti, autore per Diarkos di una biografia critica su Andy Wharol, che dialogherà con il poliedrico artista Graziano Origa, protagonista della scena artistica punk e pop degli anni ’80 e già collaboratore a New York del re della pop art e di Keith Haring. L’artista regalerà al pubblico testimonianze di un epoca e di un ambiente carico di creatività innovativa e ricco di personalità originali.

Nella serata dedicata alle voci, ci sarà anche quella di Erica Mou, scrittrice, cantante, musicista e autrice del podcast “C’est la Mou. Vie di fuga” per Emons Edizioni.

La serata si chiuderà con “Evoluzione”, il concerto del colto e riflessivo The Andre, cantautore trap dalla misteriosa identità ma dall’indiscusso successo. The Andre si è fatto conoscere e amare dal pubblico per aver portato il suono della voce di Fabrizio De André nella musica contemporanea italiana, spaziando dalla trap all’indie. Autore (“Io è un altro” è il suo libro, edito da People) e cantautore, con l’Evoluzione Tour The Andre mette in musica un percorso coinvolgente e riflessivo ma sempre intriso di giocosità e ironia.

La serata si concluderà con un brindisi dedicato a Franco Battiato dal titolo “Quante lucertole attraversano la strada” a cura di Gerardo Ferrara, accompagnato dalla proiezione delle foto scattate da Ilaria Cabras all’artista siciliano, all’Alhambra di Parigi, nel marzo del 2015. La fotografa ebbe l’occasione di fotografare Battiato sul palco e nel backstage, in concerto e durante le prove. La newsletter di Enrico Pitzianti e il dj set finale con le selezioni musicali a cura di Terry Solinas & friends, chiuderanno la serata.

Questa sesta edizione del festival Street Books si è aperta lunedì con l’inaugurazione “A proposito di Bobo”, una mostra che in sessanta tavole ripercorre la storia del personaggio più amato di Sergio Staino declinato in quattro percorsi tematici: attualità, ambiente, religione e musica. La mostra, a cura di associazione Itinerandia e allestita da Daniele Gregorini da hOMe network e Urban Center, sarà visitabile fino al 17 luglio, tutti i giorni a Villa de Villa dalle 20 alle 23.30.

Il Festival Street Books è sostenuto dall’amministrazione comunale di Dolianova e dall’assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it