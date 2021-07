Tornano i concerti in Sardegna, dopo l’emergenza pandemica, arrivano in estate alcuni tra i principali musicisti e band della scena italiana e mondiale.

Da Nord a Sud, da metà luglio a metà settembre. Dal rock al pop, dal jazz al blues, dal soul al rap.

Ecco l’elenco aggiornato dei principali concerti estivi in Sardegna:

Pino Scotto – Capoterra – 16 luglio

Guè Pequeno – Quartu Sant’Elena – 17 luglio

Pino Scotto – Cagliari – 18 luglio

Paolo Bonfanti – Cagliari – 20 luglio

Paolo Bonfanti – Tula (SS) – 21 luglio

Paolo Bonfanti – Bosa (Or) – 22 luglio

Laura Cox – Narcao (Su) – 22 luglio

Paolo Bonfanti – San Teodoro (SS) – 23 luglio

John Patitucci Trio – Capoterra – 23 luglio

Golaseca – Dolianova (CA) – 23 luglio

Legno – Modigliani + Monorene – La Caletta (Nu) – 23 luglio

Fred De Palma – Quartu Sant’Elena – 24 luglio

Tazenda – Sorso (SS) – 24 luglio

Frah Quintale – Riola Sardo (Or) – 24 luglio

Samuele Bersani – Sassari – 28 luglio

FSK – Quartu Sant’Elena – 30 luglio

Tazenda – Nurachi (Or) – 30 luglio

Golaseca – Porto Torres (SS) – 30 luglio

Colapesce-Dimartino – Riola Sardo (Or) – 31 luglio

Tazenda – Porto Torres (SS) – 31 luglio

Metempsicosi – Quartu Sant’Elena – 31 luglio

Noa – Oristano . 3 agosto

The Cyborgs – Portoferro (SS) – 4 agosto

The Cyborgs – Tula (SS) – 5 agosto

The Cyborgs – Cagliari – 6 agosto

Mario Tozzi + Enzo Favata – Piscinas (Or) – 7 agosto

Golaseca – Selargius (Ca) – 7 agosto

Nicolò Fabi – Fordongianus Terme – 8 agosto

Golaseca – Portoscuso (Su) – 11 agosto

Baby Gang – Quartu Sant’Elena – 12 agosto

Alex Britti – Ulassai (NU) – 13 agosto

Diodato – Riola Sardo (Or) – 14 agosto

Raphael Gualazzi – Ulassai (NU) – 15 agosto

Golaseca – Cagliari – 16 agosto

Edoardo Bennato – Ulassai (Nu) – 17 agosto

Francesco De Gregori – Alghero – 17 e 18 agosto

Rkomi – Alghero – 20 agosto

Max Gazzè – Cagliari – 20 agosto

Moahmood – Alghero – 21 agosto

Rkomi – Quartu Sant’Elena – 21 agosto

Max Gazzè – Riola Sardo (Or) – 21 agosto

Guano Padano – Ulassai (Nu) – 23 agosto

Musica Nuda – Ulassai (NU) – 24 agosto

Punkreas – Posada (Nu) – 27 agosto

Mogol – Ulassai (NU) – 27 agosto

Punkreas – Abbasanta (Or) – 28 agosto

Edoardo Bennato – Alghero – 28 agosto

Deborah De LUca – Quartu Sant’Elena – 28 agosto

Golaseca – Pula (Ca) – 28 agosto

Marlene Kuntz – Capoterra – 4 settembre

Daniele Celona – Cagliari – 9 settembre Karel Music Expo

Massimo Ranieri – Cagliari – 9 settembre

Edda – Cagliari – 10 settembre Karel Music Expo

Cristina Donà – Cagliari – 10 settembre Karel Music Expo

Tre Allegri Ragazzi Morti – Cagliari – 11 settembre Karel Music Expo

Antonello Venditti – Alghero – 17 e 18 settembre

Ernia – Quartu Sant’Elena – 18 settembre

Carmen Consoli Cagliari – 30 novembre

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it